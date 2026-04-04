Il processo di riorganizzazione del servizio taxi e Ncc di Quartu
procede con alcune novità a partire dalla revisione del vigente
regolamento comunale per l'esercizio del servizio di trasporto
pubblico non di linea, in conformità alla normativa vigente, per
completare il percorso di qualificazione e potenziamento dei
servizi di taxi e di noleggio con conducente. Tra le novità spicca
anche l'aumento del numero di licenze, che addirittura raddoppiano:
dalle attuali 8 infatti si arriverà a 16, comprese le 3 vincolate
ai veicoli allestiti per il trasporto disabili. Aumenta anche il
numero dei mezzi, uno per ogni licenza. E cresce anche il numero
degli stalli: saranno infatti 17 i nuovi parcheggi dedicati
all'interno del territorio di Quartu; ne nasceranno inoltre 7 a
Selargius e altrettanti a Quartucciu.
L'altra grande novità è il servizio Taxi
Sharing, una modalità che consente la condivisione della corsa tra
più utenti con tragitti compatibili. Una scelta che garantisce un
sistema di trasporto più accessibile economicamente e rispettoso
dell'ambiente, valorizzando al contempo il ruolo del taxi come
componente strategica della mobilità locale. Lo sharing, infatti,
rappresenta per l'utente una soluzione intermedia tra il trasporto
pubblico locale e il servizio taxi individuale.
Inoltre introduce elementi di vantaggio anche
per i tassisti, che potranno beneficiare di un aumento del numero
complessivo di richieste, in particolare da parte di cittadini che
normalmente rinunciano al servizio per motivi economici, e che,
grazie alle tratte parzialmente sovrapposte, potranno anche ridurre
le percorrenze a vuoto, ottimizzando i tempi di servizio e
migliorando la redditività.
"Il nuovo regolamento, allineato alle direttive
Art, trasforma il taxi da bene di lusso a servizio per tutti -
spiega l'assessora a Mobilità e Trasporti del Comune di Quartu
Sant'Elena Elisabetta Atzori -. Le innovazioni chiave sono quattro:...
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