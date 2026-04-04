Raggiunge, e supera subito, quota quaranta un Sassuolo cinico che
inguaia invece il Cagliari. Con i tre punti i neroverdi hanno
praticamente chiuso, e con netto anticipo, la pratica salvezza. Il
Cagliari passa in vantaggio nel primo tempo con un calcio di
rigore, il Sassuolo cambia marcia nella ripresa quando, prima
pareggia con Garcia, poi trova il sigillo di Pinamonti che vale i
tre punti e il superamento della soglia virtuale della
salvezza.
E dire che al Mapei di Reggio Emilia erano stati
proprio gli isolani a partire col piglio giusto, arrivando a una
conclusione pericolosa già al secondo giro di lancette con Adopo,
ma un attento Muric aveva neutralizzato. Fabio Grosso lascia in
panchina sia Matic (entrerà però nella ripresa) che Muharemovic,
fra gli eroi della Bosnia a Zenica. Titolare è Volpato che proprio
in avvio lascerà una delle sue rarissime tracce nel match
inventando un buon pallone in attacco che poi Thorstvedt non
capitalizza. Dall'altro lato Pisacane si affida alle sortite di
Esposito e ne ha ben donde: prima avvisa Muric con una bella azione
conclusa in rovesciata al minuto 14, poi, al 27esimo, si guadagna
un rigore. A causarlo è il difensore neroverde Idzes, premiato in
questi giorni come miglior giocatore indonesiano, con un tocco di
mano. Esposito calcia, e segna. Cagliari in vantaggio e con più
benzina nel motore. Proprio un mancato dialogo fra Esposito ed
Adopo nega al Cagliari il possibile immediato raddoppio, un errore
che peserà parecchio.
Le differenti classifiche si sentono, i rossoblù
vanno ad un'altra velocità. Eppure nella ripresa tutto cambia. Al
50esimo Mina respinge un angolo di Berardi e dalla distanza è uno
dei nuovi del Sassuolo a colpire: Ulisses Garcia firma il pari con
un tiro dalla distanza. Al 57esimo ecco...
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