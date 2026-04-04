Il Sassuolo rimonta e inguaia il Cagliari nella corsa salvezza - Notizie

Raggiunge, e supera subito, quota quaranta un Sassuolo cinico che inguaia invece il Cagliari. Con i tre punti i neroverdi hanno praticamente chiuso, e con netto anticipo, la pratica salvezza. Il Cagliari passa in vantaggio nel primo tempo con un calcio di rigore, il Sassuolo cambia marcia nella ripresa quando, prima pareggia con Garcia, poi trova il sigillo di Pinamonti che vale i tre punti e il superamento della soglia virtuale della salvezza.E dire che al Mapei di Reggio Emilia erano stati proprio gli isolani a partire col piglio giusto, arrivando a una conclusione pericolosa già al secondo giro di lancette con Adopo, ma un attento Muric aveva neutralizzato. Fabio Grosso lascia in panchina sia Matic (entrerà però nella ripresa) che Muharemovic, fra gli eroi della Bosnia a Zenica. Titolare è Volpato che proprio in avvio lascerà una delle sue rarissime tracce nel match inventando un buon pallone in attacco che poi Thorstvedt non capitalizza. Dall'altro lato Pisacane si affida alle sortite di Esposito e ne ha ben donde: prima avvisa Muric con una bella azione conclusa in rovesciata al minuto 14, poi, al 27esimo, si guadagna un rigore. A causarlo è il difensore neroverde Idzes, premiato in questi giorni come miglior giocatore indonesiano, con un tocco di mano. Esposito calcia, e segna. Cagliari in vantaggio e con più benzina nel motore. Proprio un mancato dialogo fra Esposito ed Adopo nega al Cagliari il possibile immediato raddoppio, un errore che peserà parecchio.Le differenti classifiche si sentono, i rossoblù vanno ad un'altra velocità. Eppure nella ripresa tutto cambia. Al 50esimo Mina respinge un angolo di Berardi e dalla distanza è uno dei nuovi del Sassuolo a colpire: Ulisses Garcia firma il pari con un tiro dalla distanza. Al 57esimo ecco...

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