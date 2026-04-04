Ragazzo con meningite a Parma, rischio contagio: appello a chi ha viaggiato con lui

(Adnkronos) - Un adolescente residente in provincia di Parma è risultato positivo alla meningite meningococcica. Il giovane è ricoverato all’ospedale Maggiore di Parma. Per prevenire la diffusione della malattia "il servizio di Igiene e sanità pubblica dell’azienda Usl di Parma si è attivato tempestivamente per individuare i contatti stretti del ragazzo, quindi familiari, personale scolastico e compagni, che già nella giornata del 3 aprile sono stati sottoposti a profilassi, cioè a terapia antibiotica".

"Dalle informazioni raccolte - scrive la Asl - è emerso che il giovane ha usufruito con frequenza quotidiana di un servizio di trasporto pubblico. Pertanto, per coloro che nella settimana dal 24 al 31 marzo si trovavano sull’autobus da Sorbolo-Mezzani delle 7.05 per San Secondo (autobus 111 linea 2840) e sull’autobus che parte da San Secondo alle 14.05 per Sorbolo-Mezzani (autobus 112 linea 2840) è consigliata la profilassi".

Le persone interessate, scrive la Asl , "sono invitate a presentarsi al servizio Igiene e sanità pubblica dell’azienda Usl (via Vasari n. 13/A) a Parma, oggi dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 oppure domani (domenica) dalle 9 alle 12 per il ritiro della terapia. I minorenni devono essere accompagnati da un genitore o delegato, è sufficiente dichiarazione scritta del genitore e documento di identità del delegato e del delegante".