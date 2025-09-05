Taranto, bimbo di 3 anni muore per meningite: non era vaccinato

(Adnkronos) - Un bambino di 3 anni, residente a Taranto, è morto all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari per una sospetta meningite. Secondo l'Asl di Taranto, le prime analisi indicano come responsabile il meningococco e il bambino non risultava vaccinato. E' stata avviata la profilassi per i contatti stretti.

Secondo l'infettivologo Matteo Bassetti, "nel 2025 un bambino di 3 anni non può morire di una sepsi meningococcica che è prevenibile con due dosi di vaccino, non è degna di una Paese civile. La politica - scrive Bassetti su X commentando - si interroghi quando continua a fare campagna elettorale contro la salute dei cittadini, si deve mettere un punto a capo su questo. Serve schierarsi dalla parte della scienza e dei vaccini. Non si può morire così, è inaccettabile. Già le mani dalla scienza".

