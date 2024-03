Nuoro

Il giovane era anche privo di patente

Fermato dai carabinieri su un auto rubata, un giovane di 22 anni è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

L’episodio è accaduto la notte scorsa, a Tortolì, durante un controllo dei carabinieri di Lanusei.

Il giovane, sorpreso alla guida di una Nissan Qashqai rubata lo scorso 5 marzo, non si è fermato all’alt della pattuglia, ed è scappato. Dopo aver percorso a forte velocità la Statale 125 e le vie di Tortolì, è stato fermato in via Scorcu.

Nel corso dell’inseguimento il giovane ha violato numerose norme al codice della strada, provocando anche danni ad un’auto in sosta. Una volta bloccato, ha tentava nuovamente la fuga a piedi, ma senza successo.

Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e 8 grammi di marijuana.

I carabinieri hanno accertato, inoltre, come il giovane non abbia mai conseguito la patente di guida.

Terminate formalità di rito, è stato accompagnato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.