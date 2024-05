Su Gazetinu, mèrcuris 29 de maju de su 2024

Is traballadores de is impresas artesanas – Sunt sa bellesa de 64.197 is ocupados me in is impresas artesanas piticheddas in Sardigna. Ddu narat sa relata noa de Confartesania, chi at osservadu livellos de ocupatzione in custa genia de realidade chi propassant de tres bortas su chi presentant is multinatzionales italianas e istràngias chi tenent sa sea in s’Ìsula nostra.

Segundu su dossier “Key data de sa cultura artesana”, is atividades artesanas propassant de su 190% s’ocupatzione in is siendas prus mannas. A livellu natzionale, s’Ìsula est in su de duos postos in cantu a nùmeru de traballadores artesanos, propassada dae sa Calàbria isceti, cun unu livellu de diferèntzia de su 230%.

“Ddoe at un’intritzu de chistiones istruturales, culturales e normadoras chi sunt de agiudu pro is impresas artesanas sardas cunforma a su sistema de is multinatzionales”, narant Giacomo Meloni e Daniele Serra, presidente e segretàriu de Confartesania Impresas Sardigna.

“Is siendas piticheddas sunt prus a modu de is multinatzionales mannas, s’adatant mègius a is mudaduras de is cunditziones de su mercadu e a is bisòngios de is clientes, abarrende cumpetidoras fintzas in simanas econòmicas pagu seguras”.