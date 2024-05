Oristano

Nove i luoghi inseriti nel circuito e l’itinerario con con le visite guidate in entrambi i paesi

Monumenti Aperti arriva in Barigadu, con le tappe ad Ardauli e Neoneli. L’appuntamento è sabato 1 e domenica 2 giugno, ultimo fine settimana della tranche primaverile della manifestazione organizzata dall’associazione Imago Mundi.

Sei beni culturali ad Ardauli e tre a Neoneli compongono l’offerta dei siti aperti alle visite. Ardauli è immerso in un territorio incontaminato, a tratti selvaggio, in cui predomina la macchia mediterranea con querce da sughero, lecci, cisti e lentischi. Nel tessuto urbano di Ardauli si trovano alcune chiese del ‘600 e si conservano numerose case costruite in trachite, abbellite da architravi scolpiti secondo lo stile gotico-aragonese. Ad Ardauli, come a Neoneli, sono presenti tombe ipogee a domus de janas, le “case delle fate” della tradizione popolare. Di epoca nuragica, invece, i ruderi del nuraghe Monte Piscamu che sorge su di uno sperone roccioso, occupata oggi dalle acque del lago Omodeo.

Neoneli è stata un’area abitata fin dall’epoca prenuragica e nuragica. Nel Medioevo appartenne al Giudicato di Arborea e fece parte della curatoria di Parte Barigadu. Alla caduta del Giudicato (1420) passò sotto il dominio aragonese. Nel