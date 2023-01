Su Gazetinu, mèrcuris 25 de ghennàrgiu de su 2023

Sa Die de sa Memòria, sa ricurrèntzia internatzionale chi su 27 de ghennàrgiu de ònnia annu regordat a is mortos de s’Olocàustu, s’at a tzelebrare in provìntzia de Aristanis cun unos cantos addòbios. In Aristanis ddos cuncordant su Comune e s’Anpi. Is apuntamentos de mangianu ant a èssere dedicados a is iscolas. A is 9,30 in pratza de Tzitade su sìndigu Massimiliano Sanna at a pònnere unu matzu de frores acanta de sa targa de sa Mata de sa Memòria, mentras a is 10,00, in s’Hospitalis Sancti Antoni, ddoe at a èssere s’addòbiu intituladu “Meledade chi est istadu custu”. Relatadora at a èssere sa presidente provintziale de s’Anpi, Carla Cossu. A is 10,30 ant a projetare su film “Sa cunferèntzia”.

A merie, a ora de is chimbe, in su Tzentru pro is Servìtzios culturales est in programma sa projezione de su film “Resistance – Sa boghe de su silèntziu”. Su diretore Marcello Marras at a introduire is traballos, mentras Carla Cossu at a faeddare de su film.

In Crabas, imbetzes, est in programma a mangianu una filera de addòbios dedicados custos puru a is iscolas. Is dischentes ant a tènnere s’ocasione de meledare in contu de su dramma de sa Shoa cun Eleonora Ninu, psicòloga, psicoterapèuta e presidente de s’Osservatòriu Cybercrime Sardigna, chi at a faeddare de sa chistione de sa memòria, de sa discriminatzione e de is pregiudìtzios. A pustis, s’assòtziu culturale Il Crogiuolo at a presentare “Una Pipia e boh”, ispetàculu teatrale pro boghe contadora e arpa.

A is chimbe de merie, in is locales de bia de Matteotti, sa Biblioteca comunale cuncordat unu merie a tema pro sighire a faeddare de sa chistione de s’Olocàustu e de sa Shoa. Ant a lèghere is libros “Otto, biografia di un orsacchiotto” de Tom Ungerer, “L’albero di Anne” de Iréne Cohen-Janca e “La portinaia Apollonia” de Lia Levi.

In Santeru sa die dd’ant a dedicare a su giùighe Cosimo Orrù. Sa bidda regordat a su cuntzitadinu suo medàllia de oro de sa Resistèntzia. Orrù fiat mortu presoneri in unu lager.

Is tzelebratziones, chi ddis narant “Is dies de sa Memòria”, ant a cumentzare a is chimbe e mesu de merie cun unu regordu de su giùighe in dae in antis de sa domo de famìllia. A pustis, in sa biblioteca comunale, ddoe at a àere una cunferèntzia intitulada “Pessighidos polìticos e Antifascistas sardos”, contivigiada dae Lorenzo Di Biase, vitzepresidente de s’Assòtziu Natzionale de is Pessighidos Polìticos Italianos Antifascistas.

Antoni Nàtziu Garau

