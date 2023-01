Su Gazetinu, lunis 23 de ghennàrgiu de su 2023

Cumentzat un’àtera chida de fritu meda pro sa provìntzia de Aristanis. In is oras imbenientes si prevident in Sardigna niadas a subra de is 800 metros. In prus, tocat a donare atentu mannu a s’àstragu, chi si diat pòdere formare in is bias giai cumentzende dae 600 metros de artària.

Sa temperadura mìnima prevìdida oe in Aristanis dae s’Arpas est de 1 gradu, sa màssima at a lòmpere totu a su prus a 10 grados. In is dies imbenientes, però, is valores mìnimos ant a punnare a crèschere.

Intra de is biddas prus fritas ddoe sunt de seguru Làconi e Santu Lussurzu. In sa bidda de Sarcidanu oe sa mìnima chi previdet su portale IlMeteo.it est de – 3 grados e sa màssima 7. In sa bidda de Monteferru, imbetzes, sa mìnima est de – 1 gradu e sa màssima de 7.

In sa coa de chida passada in provìntzia de Aristanis su termòmetru est caladu meda a suta de zero. Addiritura in Santa Suia, fratzione de Làconi, s’istatzione de Sardigna Clima Onlus at marcadu – 5,7 grados, mentres in sartu de Samugheo sa mìnima est arribada a – 5,1 grados.

In provìntzia sa nie est calada bundantziosa solu in carchi bidda, a manera particulare in Làconi e in Santu Lussurzu. Eris custos logos ddos ant bisitados famìllias meda e giòvanos chi, mancari ddoe esseret fritu meda, non si nde sunt pòdidos istare de andare a bìere sa bellesa de is frocos biancos. Segundu s’ora, fintzas su tràficu est andadu a bellu a bellu.

Intra de is logos prus bisitados domìnigu ddoe sunt Santu Lenardu de Siete Fuentes e Badde Ùrbara. Is chi ddoe ant pensadu ant regortu in fatu lissinadòrgios, a bortas fatos in domo, de linna, àteros imbetzes prus professionales. In medas si sunt ispassiados iscudende botzas de nie o faghende omineddos de nie.

Ammantadu dae unu pìgiu biancu modde, su Monteferru est ammajadore, ma su ddu bìere pranghet fintzas su coro: difatis si bient ancoras is rastros de sa passada de su fogu chi in s’istadiale de su 2021 si nche at papadu mìgias e mìgias ètaros de padentes birdes.

Antoni Nàtziu Garau

