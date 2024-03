Su Gazetinu, lunis 11 de martzu de su 2024

Sa sustenibilidade in s’Ìsula – Sa Sardigna sighit a èssere una regione ancora pagu sustenìbile in contu de ambiente, economia e sotziedade pro sa nàschida, crèschida e isvilupu de sas impresas, bidu chi at otentu su de bator postos dae s’ùrtimu in sa classìfica natzionale chi faeddat de comente bivent sas atividades produsidoras.

Ddu narat un’istùdiu de s’ufìtziu Istùdios de Confartesania Impresas Sardigna chi, pro mesu de un’indicadore, at medidu comente sunt collocados sos territòrios regionales in contu de sas tres colunnas de sa sustenibilidade ambientale, econòmica e sotziale. Su contu finale at fatu unu resumu de 22 inditadores in ue 8 sunt pro sa sutenibilidade ambientale, 6 pro sa sustenibilidade econòmica e 8 pro sa sustenibilidade sotziale. Custu movende dae sos datos in filera dados dae Aci, Banca de Itàlia, Enea, Eurostat, Inail, Inps, Istat, Terna e UnionCamere-Aspal de su 2023.

Unu remèdiu, a su chi narat Fabio Mereu, presidente regionale de Confartesania Impresas Sardigna, diat pòdere èssere de pònnere cambas a su regime de insularidade in prus de su PNRR o de su Just Transition fund. “S’Ìsula” narat Mereu “tenet bisòngiu pretzisu de una cunditzione mègius de sa chi est