Su Gazetinu, giòbia 21 de martzu de su 2024

Dae Confagricultura unu documentu de importu pro is prefetos sardos – Un’analizu in contu de is dificultades chi pertocant is chistiones mannas de s’agricultura, cun inditu de is solutziones possìbiles nàschidas dae chidas e chidas de cunfrontos cun siendas e tècnicos, agrònomos e veterinàrios. Custu est su documentu de dòighi pàginas, chi pertocat su livellu regionale e chi Confagricultura Sardigna at cunsignadu in custa coa de chida passada a is prefetos de is bator uniones interprovintziales de Casteddu, Aristanis, Nùgoro-Ogiastra e Tàtari-Terranoa-Tèmpiu.

Su documentu dd’ant presentadu pro sa prima borta su 26 de freàrgiu in Bruxelles a sa Cummissione europea e a su ministru Francesco Lollobrigida, in ocasione de s’addòbiu de is ministros de s’Agricultura europeos (Agrifish) e de s’assemblea istraordinària cunvocada dae Confagricultura cun is rapresentàntzias regionales suas e cun cussas provintziales. E, dae in cue, est mòvida s’idea de sa cunsigna de su documentu a totu is Prefeturas de Itàlia.

Intra de is chistiones iscritas in sa relata ddoe est sa chi pertocat su bisòngiu de torrare a pensare sa polìtica agrìcula a cumone (PAC), cun un’atentu particulare a is piessignos de is siendas sardas e previdende una reforma de