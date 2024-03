Milis

Il servizio sostitutivo garantito tutti i giorni. Disagi anche in altri paesi della provincia

Di nuovo acqua non potabile a Milis. È di ieri l’ordinanza firmata dalla sindaca Monica Ortu che, in via precauzionale, ne vieta l’utilizzo per scopi potabili e alimentari su tutto il territorio. A informare l’amministrazione comunale della non conformità dell’acqua è stata Abbanoa.

“Le ultime analisi”, ha dichiarato la sindaca Ortu, “hanno evidenziato valori di alluminio fuori norma, oltre i 300 mg/L, mentre il limite massimo è 200. Gli altri parametri sono nella norma, anche quello della torbidità”.

“La causa”, ha aggiunto la prima cittadina di Milis, “è sempre la stessa: con le piogge si solleva il livello della falda e vengono rilasciate particelle di argilla che contengono alluminio, ferro e metalli pesanti”.

Fino al superamento dell’emergenza idrica a Milis l’acqua potabile sarà garantite dall’autobotte di Abbanoa, che farà tappa nel paese tutti i giorni, domenica compresa, la mattina, dalle 9 alle 13, in via Eleonora d’Arborea, il pomeriggio, invece, dalle 13 alle 16, in via Berlinguer.

Nei giorni scorsi, a causa di parametri fuori dalla norma, erano stati costretti a emanare ordinanze di