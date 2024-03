Roma

Il presidente Giuseppe Conte ha ufficializzato la scelta di Giuseppe Antoci

Sarà il siciliano Giuseppe Antoci, 56 anni, uomo simbolo della lotta alla mafia, il candidato capolista del Movimento 5 Stelle alle elezioni europee nella circoscrizione Sardegna-Sicilia. Lo ha annunciato in una diretta social il presidente pentastellato Giuseppe Conte. Le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo sono in programma questa primavera. In Italia si vota l’8 e il 9 giugno prossimi. Nel 2019 Antoci aveva rinunciato a candidarsi alle elezioni europee con il Partito Democratico.

“Giuseppe Antoci per continuare le nostre battaglie per la legalità nel Parlamento europeo. La nostra comunità si rafforza”, ha detto Giuseppe Conte, “si rafforza la nostra battaglia contro le mafie. Appoggiate la nostra battaglia e noi non vi deluderemo”.

Attuale presidente onorario della fondazione Caponnetto, Antoci, quando guidava il Parco dei Nebrodi, era stato promotore di un protocollo per l’assegnazione degli affitti dei terreni, che prevede la presentazione del certificato antimafia. Lo stesso protocollo è stato in seguito votato in Parlamento e recepito dal nuovo Codice Antimafia. Più volte Antoci è stato oggetto di attentati mafiosi e nel 2016 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha concesso l’onorificenza di