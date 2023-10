Su Gazetinu, chenàbura 20 de santugaine de su 2023

Dae su mare a is salas pro cuntzertos, dae su fragu bellu e is sabores de su pane fatu in domo a giardinos ispantosos: custa coa de chida puru, in provìntzia de Aristanis, nche at a àere unu muntone de addòbios de importu, cun programmas culturales, de recreu e de ispàssiu ricos meda.

Cumentzende dae Aristanis, s’at a pòdere ascurtare unu cuntzertu nou de s’Ente “Alba Pani Passino”: domìnigu a su palcu de su Museu diotzesanu ddoe at a artziare sa loba ispagnola formada dae Joaquin Palomares cun su violinu e Oscar Oliver cun su pianoforte, chi ant a sonare Romantic Songs.

Domìnigu etotu, in Donigala, ghennas abertas in su Ros’e Mari Farm e Green House cun Serras de Atòngiu, in ue si ddoe at a pòdere bìere matas de ònnia genia, artesania e enogastronomia.

In custa ocasione ant a inaugurare fintzas sa de tres Biennales de Arte “Federico Garcia Lorca”, contivigiada dae su Comune de Santeru, cun una filera longa de artistas chi ant a ispantare cun s’imbentu issoro.

Santeru at a èssere ancoras protagonista cun sa Sagra de su Surf 2023 in ue, isfidende su tempus malu chi si previdet in sa costera otzidentale, ant a praticare unu muntone de disciplinas isportivas chi s’ant a pòdere isperimentare, cun passigiadas e tastaduras de màndigos bonos, pro nche fàghere passare unu sàbadu e unu domìnigu de isport in logu abertu.

In Pompu, domìnigu 22, cumentzende dae is deghe de mangianu e fintzas a meritzeddu tardu, ddoe at a èssere sa festa de su pane cun “Fromentu – Bread Experience”: lòmpidu a sa de tres editziones, s’apuntamentu at a abbiatzare sa bidda de Parte Montis cun is fragos bellos de su connotu, laboratòrios, tastaduras, ma si ddoe at a pòdere bìere fintzas sa bestimenta de su connotu e s’at a pòdere gosare de unu cuntzertu de sa cantadora ulianesa Maria Luisa Congiu. A mesudie e mesu su pràngiu cuncordadu dae sa Pro Loco, mentras a is sete de merie tastadura de pitzas de ònnia calidade aprontadas dae s’iscuadra de Riccardo Demuru. A merie s’at a pòdere bìere fintzas s’isfilada de “Is Sonàgios e s’Urtzu” de Ortueri e s’ant a pòdere ascurtare is càntigos de su Coro Stellaria de Santu Nigola de Brunella. E, pro is pipios, unu muntone de fainas acapiadas a su faghimentu de su pane, cun laboratòrios a s’aposta, e a su faghimentu de s’istèrgiu de terra. Ma s’at a pòdere bisitare fintzas su nuraghe de Santu Miali.

In Santu Lussurzu domìnigu at a cumentzare sa rassigna itinerante “Isculta, Abbàida, Cumprende”, cuncordada dae sa Fundatzione Hymnos. S’etnomusicòlogu Marco Lutzu, professore in s’Universidade de Casteddu, at a faeddare de “Deus ti salvet Maria: s’Ave Maria sarda intra de devotzione, identidade e mùsica populare” in unu cunvegnu in ue nd’at a resonare cun Nicolò Migheli. A pustis s’ant a pòdere ascurtare is càntigos de Su Cuncordu ‘e su Rosàriu de Santu Lussurzu.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.