Is artesanos de s’Ìsula – Creschet su nùmeru de is artesanos chi traballant me in s’Ìsula. Segundu is datos chi pertocant sa demografia de is impresas artesanas sardas in su 2023, cuncordados dae Confartesania Impresas Sardigna, si contant 34.350 impresas sardas, cun una crèschida de + 1,13% cunforma a su 2022. Nùmeros chi faghent a manera chi s’Ìsula siat in su de duos postos in Itàlia pro sa crèschida de custu setore.

A manera particulare, in s’artesania sarda ddoe traballat su 42,2% de is traballadores de su manifaturieru ampru, su 57,2% de is traballadores de is costrutziones e s’11,8% de is taraballadores de is servìtzios.

A livellu territoriale, sa classìfica dda ghiat sa provìntzia de Tàtari-Gaddura cun 12.673 impresas artesanas registradas e unu livellu de crèschida de s’1,23% cunforma a su 2022, cun + 115 impresas, contadas comente a diferèntzia intra de 804 iscritziones e 649 iscantzellatziones.

In su de duos postos ddoe est imbetzes Casteddu, cun 7.257 impresas registradas, cun una crèschida de s’1,36% (su de ses postos) e unu saldu de + 99 impresas, cun 468 iscritziones e 369 iscantzellatziones. In su de tres postos ddoe est su Sud de Sardigna cun 6.107 siendas e una crèschida de 0,99% (in su