Neoneli

Tante attività anche per i bambini



È un ricco calendario di eventi quello proposto dalla Casa Cultura di Neoneli fino alla fine di marzo, con tanti appuntamenti all’insegna della letteratura, il cinema e la creatività in attesa della Pasqua.

Dopo il laboratorio di mercoledì scorso dedicato ai più piccoli dal titolo “Pasqua in biblioteca”, a cura delle operatrici della Casa; domani – 16 marzo – alle 17 in programma l’incontro con l’autore Dino Manca, che offrirà un approfondimento su Grazia Deledda. Mercoledì 20 alle 17 ci sarà “Crescere lettori”, iniziativa di Famigliachelegge, il progetto di promozione della lettura per i piccoli dagli 0 ai 6 anni.

Venerdì 22 nuovo appuntamento (alle 11) con “Pasqua in biblioteca”, con tante letture e laboratori creativi dedicati ai bimbi della classe quinta della scuola primaria. In serata si tornerà a Casa Cultura, alle 18, con la presentazione del libro “Francesco Salis: un maestro per la comunità”, a cura di Antonio Pinna, che dialogherà con l’esperto di lingua sarda Antonio Ignazio Garau.

Lunedì 25 i bambini dai 3 e 7 anni potranno partecipare a “Viva la Pasqua”: in programma letture e attività laboratoriali con le