Oristano

Consigli e raccomandazioni dall’Ordine provinciale



L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Oristano interviene sul caso del “Sardegna Dentale Oristano”, lo studio che ha sospeso l’attività in città, senza informare i pazienti. Ecco il documento.

Si ripresenta il problema di una struttura commerciale che vende cure odontoiatriche e che chiude all’improvviso, senza rispondere al telefono e senza lasciare indicazioni ai pazienti, spesso dopo aver intascato laute cifre per anticipi o attraverso finanziamenti.

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri è vicino ai pazienti coinvolti e offre la sua collaborazione. Inoltre vogliamo darvi qualche suggerimento perché siate il più garantiti possibile nelle cure mediche e odontoiatriche, sapendo che comunque per legge ogni professionista ha l’obbligo di avere una assicurazione per responsabilità professionale, ed a maggior ragione una struttura commerciale.

Uno studio dentistico classico ha un titolare che è responsabile in prima persona delle cure prestate ai pazienti.

È sempre bene controllare che il dentista sia davvero laureato ed iscritto all’Ordine. Basta andare sul sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri per poterlo verificare con facilità.

Una STP è tenuta all’iscrizione all’Ordine, mentre una struttura commerciale è obbligata alla nomina di un Direttore sanitario, un Odontoiatra iscritto all’Albo che si assume la responsabilità di tutto quel che accade nella struttura. Le strutture situate fuori dal territorio italiano o addirittura fuori dall’Unione Europea non hanno gli stessi obblighi di legge che sono presenti in Italia e non sono sotto il controllo ordinistico.

Il nome del Direttore sanitario deve essere chiaramente indicato in tutta la documentazione, inclusi eventuali annunci o post informativi anche su social come Instagram o Facebook. Deve essere indicato il nome e cognome del Direttore sanitario, l’Albo di iscrizione ed il numero di iscrizione. Nel caso ciò non fosse, inviate una comunicazione all’Ordine.

Prima di iniziare le cure è obbligatorio presentare al paziente un preventivo di spesa, in cui siano indicate le terapie previste ed il costo. Nel caso ci siano variazioni durante la terapia è necessario presentare un nuovo preventivo con indicati chiaramente i costi aggiuntivi.

Non esiste un tariffario nazionale delle prestazioni, ogni professionista è libero di decidere il proprio onorario. Un buon consiglio è prestare una grande attenzione a prezzi non coerenti con la complessità di una cura medica, ricordando che nessuno regala niente.

Andrea G. Contini

presidente della Commissione Odontoiatrica per la provincia di Oristano

Giovedì, 29 febbraio 2024