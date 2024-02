Oristano

Completate le due nuove rotonde, al lavoro per una complanare di accesso alle attività commerciali

Sarà ripristinata a giorni parte della viabilità lungo la strada provinciale 56, tra Oristano e Santa Giusta, dove sono state realizzate due nuove rotonde. E a breve partiranno nuovi lavori per la realizzazione di una complanare.

“Sarà realizzata nella zona Est dell’area di via Parigi via Puccini, dove sono presenti le attività commerciali e servirà proprio per facilitarne l’accesso”, spiega Marcello Siddu, direttore generale del Consorzio industriale provinciale di Oristano. “I lavori sulla provinciale hanno accumulato un po’ di ritardo e ora stiamo definendo con l’impresa la proroga”.

La strada provinciale nei prossimi giorni sarà aperta regolarmente verso Santa Giusta: “Questo permetterà lo snellimento del traffico”, commenta Siddu.

Le due rotatorie sono state realizzate una all’altezza della zona Pip del paese e un’altra all’incrocio tra le vie Parigi e Puccini. Proprio in quest’ultima zona gli operai dell’impresa Intercos di Quartu Sant’Elena, che si è aggiudicata l’appalto, stanno ultimando la posa dell’asfalto.

Le opere fanno parte del primo lotto di interventi. Il secondo lotto prevede la realizzazione di altre due rotatorie tra via Cagliari e via del Porto e tra via Cagliari e via Messina, per le quali il Consorzio Industriale Provinciale di Oristano, insieme alla Provincia e al Comune di Santa Giusta, hanno presentato all’Assessorato regionale dei Lavori pubblici una richiesta di finanziamento di circa 1,6 milioni di euro. Una cifra che – ha specificato Marcello Siddu – dovrebbe essere sufficiente per completare i lavori.