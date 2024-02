Ollastra

Un’iniziativa dell’associazione Over ’50 nella scuola d’infanzia

Un tuffo tra i suoni degli strumenti musicali pasquali del passato per i piccoli della scuola d’infanzia di Ollastra, con il laboratorio dal titolo “Matracas, tabeddas e strocci a ‘ran”, curato dalla locale associazione culturale “Over ‘50” assieme ai parroci del paese.

Gli incontri si svolgeranno il 15, 22 e 25 marzo, sotto la supervisione di don Daniele Quartu e di don Enrico Porcedda, con il presidente dell’associazione Aurelio Cannea e i soci Silvestro Secci, Maria Teresa Spanu, Tiziana Cannea e Delfina Mura.

“Mostreremo ai bambini questi rumorosi strumenti in legno, utilizzati nei giorni precedenti la Pasqua”, ha spiegato il presidente. “Dal Venerdì Santo, le campane della chiesa restavano mute in segno di lutto per la morte di Gesù, perciò era uso andare in giro per il paese utilizzando questi strumenti per scandire gli orari delle messe e della giornata. Insieme ai piccoli realizzeremo delle tabeddas, tavolette legate insieme per farle sbattere rumorosamente. Le maestre poi le faranno decorare secondo la fantasia dei bambini”.

Quella del Venerdì Santo è una tradizione particolarmente cara all’associazione, che lo scorso anno ha percorso le vie del paese con questi particolari strumenti, svegliando gli ollastrini e facendo tornare loro alla memoria questi suoni da un passato quasi dimenticato.