Oristano

Il programma completo

“Storia e coscienza” è il titolo della nuova iniziativa promossa dalla Cgil in collaborazione con la Scuola del Popolo a Oristano. Nutrito il programma, con 5 eventi nei quali “si intende affrontare temi che spesso vengono trascurati”, spiegano gli organizzatori.

Il primo appuntamento è fissato per l’8 marzo, durante il quale si affronteranno le tematiche femminili con un taglio diverso e originale. Si parlerà, infatti, del tema del volontariato declinato “al femminile”. A discuterne si alterneranno Maria Delogu, del Centro antiviolenza Donna Arborea di Oristano e Eliana Quintavalle dell’Associazione Gli amici di Roberto, di Roma. Entrambe sono collaboratrici della Scuola del Popolo.

Si prosegue il 22 marzo con l’intervento dell’appassionato di storia del Terralbese Alessandro Rosas che parlerà della “Bonifica della piana di Terralba ai primi del ‘900”. Con lui interverrà Alberto Medda che parlerà della “colonia” veneta venutasi a creare ad Arborea in quell’occasione a partire dal 1928.

Il 5 aprile è la volta di Fausto Durante, autore del libro “Lavorare meno, vivere meglio”, nonché segretario della Cgil Sarda. Un tema che sembra andare controcorrente, ma che l’esplosione dell’intelligenza artificiale rilancia drammaticamente.

Il 19 aprile, al Liceo “De Castro”, viene presentata una relazione sulle vite parallele di Antonio Gramsci e Emilio Lussu, con l’intervento del fumettista Sandro Dessì nonché autore dei libri che verranno illustrati.

La chiusura (ma non sono da escludere altri e successivi interventi) è in programma il 26 aprile con Lorenzo Di Biase, vice presidente regionale dell’Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti, che parlerà di perseguitati politici in Sardegna durante il fascismo. Piccole storie di personaggi sconosciuti, ma sono proprio loro che hanno fatto la “Storia”.

Tutti gli incontri avranno inizio alle 17 e si terranno presso il Coworking in via Vittorio Emanuele, a eccezione dell’appuntamento del 19 aprile, in programma al Liceo Classico.

“La Cgil, a Oristano, ti offre un caffè per discutere insieme temi spesso trascurati”, si legge nella locandina dell’iniziativa. Silvia Messori, della segreteria regionale, spiega che si tratta “di un nuovo approccio del sindacato ai temi del territorio e della volontà di proporre l’animazione culturale come chiave per il suo rilancio. In questo si evidenzia la collaborazione della Scuola del Popolo impegnata da anni nell’Oristanese in un’azione di contrasto alla solitudine e all’isolamento delle persone”.

Roberta Manca della Camera del Lavoro, esprime la “propria soddisfazione per il coinvolgimento di Oristano in questa iniziativa” ed evidenzia come “Oristano resti un laboratorio di soluzioni innovative di intervento sindacale sui territori più fragili”.