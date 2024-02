Sanità Resi noti dalla Asl

La sede della guardia medica di Oristano

Oristano

La Asl di Oristano ha reso noti i turni aggiornati della guardia medica di Oristano, in via Carducci, per il mese di marzo:

sabato 2 marzo dalle ore 10 alle ore 8 del giorno successivo

martedì 5 marzo dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo

venerdì 8 marzo dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo

sabato 9 marzo dalle ore 10 alle ore 20

martedì 12 marzo dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo

venerdì 15 marzo dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo

sabato 16 marzo dalle ore 10 alle ore 20

martedì 19 marzo dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo

mercoledì 20 marzo dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo

venerdì 22 marzo dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo

sabato 23 marzo dalle ore 10 alle ore 8 del giorno successivo

martedì 26 marzo dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo

mercoledì 27 marzo dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo

venerdì 29 marzo dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo

sabato 30 marzo dalle ore 10 alle ore 8 del giorno successivo

I turni vengono anche comunicati agli utenti attraverso un avviso pubblico affisso all’ingresso della stessa sede della guardia medica oristanese.

In caso di necessità ci si potrà rivolgere ai punti di guardia medica vicini, come precisato anche sempre nell’avviso pubblico affisso nella sede della guardia medica di Oristano.

Giovedì, 29 febbraio 2024

