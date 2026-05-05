Stagione lirico sinfonica di Sassari raddoppia, spettacoli anche ad Alghero - Notizie

Non solo Sassari, quest'anno la Stagione lirico sinfonica curata dall'Ente concerti De Carolis raddoppia, coinvolgendo anche Alghero con due rappresentazioni estive.

Il cartellone degli eventi è stato presentato questa mattina a Sassari dal presidente dell'ente concerti, Antonello Mattone, con il direttore artistico, Alberto Gazale, e l'assessora alla Cultura del Comune di Sassari, Nicoletta Puggioni.

Sul palco debutteranno durante la stagione 2026 grandi nomi internazionali tra cui: Giorgio Berrugi, Maria Belén Rivarola, Irakli Kakhidze, Andrea Mastroni, Maria Laura Iacobellis, Claudia Urru. Ci saranno anche tanti graditi ritorni di cantanti, registi e direttori già protagonisti della recente rinascita del teatro di Sassari come Hugo De Ana, Leonardo Sini, Federico Santi, Matteo Desole, Angela Nisi, Egle Wyss, Francesca Sassu e Valerio Borgioni.

La stagione offrirà un'anteprima l'8 maggio, alle 20,30, nella cattedrale di San Nicola, a Sassari, con l'esecuzione dell'oratorio Beata Virgo Maria - Ecclesiae Christi Typus et Mater, musica e direzione di Valentino Miserachs su libretto di Aurelio Zorzi.

Quindi la novità del palcoscenico dell'Alghero Festival, con due opere in programma al Forte della Maddalena: Elisir d'amore di Gaetano Donizetti (3 e 5 luglio) e Pagliacci (17-19 luglio) di Ruggero Leoncavallo.

Al Teatro comunale di Sassari invece si inizierà Il 25 e 27 settembre con "Il Flauto magico" di Mozart, quindi il 30 ottobre e 1 novembre si prosegue con "Don Carlo" di Giuseppe Verdi, il Rigoletto (11-13 dicembre). Quindi i due appuntamenti sinfonici: il 7 e 8 novembre la sinfonia n.3 di Gustav Mahler, e il concerto di Natale, il 22 dicembre.



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