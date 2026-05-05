Musica, danza e cultura per "L'estate di Mont'e Prama 2026" - Notizie

Cultura, musica, danza e saggistica animeranno l'estate del Sinis. Dal 19 giugno all'8 agosto in programma concerti, esibizioni e spettacoli tutti accolti all'interno dei siti del Sinis."L'Estate di Mont'e Prama 2026", il cartellone di eventi promossi dalla Fondazione Mont'e Prama e che unirà cinque festival, è stato presentato oggi a Cabras. Tanti i grandi nomi attesi, tante le novità, come la nuova sede del Festival Internazionale dell'Archeologia e quella dell'ArcheoFilm Festival che si spostano all'interno del nuovo Parco del Museo."Con L'Estate di Mont'e Prama 2026, inauguriamo la quinta edizione di un Festival diventato appuntamento atteso - sostiene Anthony Muroni, presidente della Fondazione Mont'e Prama - Questo format ci permette di unire il rigore dell'aspetto archeologico a una narrazione territoriale sinuosa che abbraccia più ambiti: dal letterario, a quello cinematografico e archeologico, fino ad arrivare alla musica e alla danza".Il primo evento sarà la seconda edizione dell'ArcheoBeer Fest dal 19 al 21 giugno, al villaggio di San Salvatore di Sinis dove la storia della birra incontrerà il mondo dell'archeologia con approfondimenti e degustazioni. Dal 24 al 29 giugno, con l'anteprima nel Sagrato della Chiesa di San Leonardo a Santu Lussurgiu, il Festival Internazionale dell'Archeologia si sposterà all'interno del nuovo Parco del Museo Marongiu di Cabras. Sarà un viaggio nell'archeologia con grandi nomi del mondo della ricerca.Il 26 giugno si aprirà anche la quinta edizione del Festival Letterario dell'Archeologia un crocevia di riflessioni tra passato e presente, attraverso un percorso di incontri che celebra saggistica e narrativa. Previsti poi l'Archeofilm Festival e il Sardegna Archeofilm Festival in una sala cinematografica sotto le stelle dal 30 giugno al 5 luglio.Spazio poi alla musica con I Giganti dell'Arte sul palcoscenico di Tharros. L'1 luglio...

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