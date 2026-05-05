Cultura, musica, danza e saggistica animeranno l'estate del Sinis.
Dal 19 giugno all'8 agosto in programma concerti, esibizioni e
spettacoli tutti accolti all'interno dei siti del Sinis.
"L'Estate di Mont'e Prama 2026", il cartellone
di eventi promossi dalla Fondazione Mont'e Prama e che unirà cinque
festival, è stato presentato oggi a Cabras. Tanti i grandi nomi
attesi, tante le novità, come la nuova sede del Festival
Internazionale dell'Archeologia e quella dell'ArcheoFilm Festival
che si spostano all'interno del nuovo Parco del Museo.
"Con L'Estate di Mont'e Prama 2026, inauguriamo
la quinta edizione di un Festival diventato appuntamento atteso -
sostiene Anthony Muroni, presidente della Fondazione Mont'e Prama -
Questo format ci permette di unire il rigore dell'aspetto
archeologico a una narrazione territoriale sinuosa che abbraccia
più ambiti: dal letterario, a quello cinematografico e
archeologico, fino ad arrivare alla musica e alla danza".
Il primo evento sarà la seconda edizione
dell'ArcheoBeer Fest dal 19 al 21 giugno, al villaggio di San
Salvatore di Sinis dove la storia della birra incontrerà il mondo
dell'archeologia con approfondimenti e degustazioni. Dal 24 al 29
giugno, con l'anteprima nel Sagrato della Chiesa di San Leonardo a
Santu Lussurgiu, il Festival Internazionale dell'Archeologia si
sposterà all'interno del nuovo Parco del Museo Marongiu di Cabras.
Sarà un viaggio nell'archeologia con grandi nomi del mondo della
ricerca.
Il 26 giugno si aprirà anche la quinta edizione
del Festival Letterario dell'Archeologia un crocevia di riflessioni
tra passato e presente, attraverso un percorso di incontri che
celebra saggistica e narrativa. Previsti poi l'Archeofilm Festival
e il Sardegna Archeofilm Festival in una sala cinematografica sotto
le stelle dal 30 giugno al 5 luglio.
Spazio poi alla musica con I Giganti dell'Arte
sul palcoscenico di Tharros. L'1 luglio...
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