Atteso da oltre vent'anni, è stato inaugurato stamane il nuovo
impianto di trattamento dei reflui fognari di Valledoria, che serve
anche Viddalba, Santa Maria Coghinas e il villaggio di Baia delle
Mimose.
L'investimento di Abbanoa, pari a oltre 17
milioni di euro, include anche circa 19 chilometri di collettori
fognari.
Il depuratore consortile ora attivo fra
l'Anglona e l'Alta Gallura è in grado di smaltire i reflui di
31.255 abitanti, tenendo conto delle presenze turistiche. Durante
il periodo invernale, invece, servirà i 8.100 residenti, anche
grazie a otto stazioni di pompaggio. L'acqua trattata potrà essere
impiegata per usi irrigui.
L'opera, considerata strategica a livello
regionale, rientra nell'intervento di risanamento ambientale del
bacino idrografico del Coghinas ed è stata finanziata con risorse
della Regione concesse all'Egas, l'Ente di governo d'ambito della
Sardegna, che le ha poi affidate al gestore unico del servizio
idrico integrato.
Nel dettaglio, per il depuratore unico
centralizzato sono stati finanziati 7 milioni 41.505 euro, per i
collettori fognari, invece, 9 milioni 798.509 euro. Con l'entrata
in esercizio del nuovo impianto, che consente di adeguare i centri
interessati alle norme europee in materia di trattamento delle
acque reflue urbane, saranno dismessi i vecchi depuratori di
Valledoria centro, Santa Maria Coghinas, Viddalba e Baia delle
Mimose non più in linea con gli standard depurativi. Potrà così
essere superato il contenzioso aperto nel 2014 con la Commissione
Ue, che riguarda in particolare Valledoria e le zone turistiche: a
seguito di una procedura d'infrazione, nel 2021 la Corte di
giustizia dell'Unione europea aveva condannato l'Italia. L'appalto,
affidato a un raggruppamento temporaneo di imprese formato dalla
GTA srl e dalla Mario Ticca srl, rientra in un più ampio programma
d'investimenti che riguarda la fascia costiera del Golfo
dell'Asinara: sono...
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