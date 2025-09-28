Sparatoria in una chiesa mormona in Michigan: "Anche bambini tra i feriti, l'edificio è in fiamme"

(Adnkronos) - Diverse persone sono rimaste colpite nella sparatoria avvenuta oggi, domenica 28 settembre, in una chiesa mormona a Grand Blanc nella contea di Genesee in Michigan. Lo riporta la polizia locale che aggiunge che l'aggressore sarebbe stato colpito e non è più una minaccia, mentre l'edificio religioso è in fiamme, secondo quanto si legge sulla Cnn. Tra i feriti, in molti in gravi condizioni, ci sono anche dei bambini.

La polizia di Grand Blanc, un sobborgo di Flint, cittadina ad un'ottantina di chilometri da Detroit, non ha specificato se dicendo che l'aggressore è stato neutralizzato, volesse dire che è stato ucciso o arrestato. Nel suo comunicato esorta la popolazione a rimanere lontana dall'area della chiesa che è in fiamme.

"L'intera chiesa è in fiamme" dichiara Christopher Swanson, sceriffo della contea di Genesee. Lo sceriffo poi ha confermato che le persone che si trovavano all'interno dell'edificio sono state fatte uscire e che vi sono diverse persone che sono state colpite, senza dare altre precisazioni sulle loro condizioni, si legge su sito Abcnews.

"In questa domenica, giorni di preghiera e pace, una tale violenza è un grandissimo male, le nostre preghiere vanno alle vittime, le famiglie e la comunità", ha scritto su X John James, deputato repubblicano del Michigan.