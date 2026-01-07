Il grande giorno per i fantallenatori d'Italia è arrivato. A partire dalle 12 di oggi sono ufficialmente aperte le iscrizioni al FantaSanremo 2026, il fantasy game che accompagna e anima il Festival della Canzone Italiana. Gli appassionati possono iniziare a creare le proprie squadre aggiornando o scaricando l'applicazione dedicata, disponibile su App Store e Play Store, oppure accedendo direttamente dal sito fantasanremo.com.

Anche per questa edizione viene confermata la formula di gioco che ha riscosso un enorme successo, coinvolgendo oltre 3.5 milioni di utenti lo scorso anno. Ogni giocatore avrà a disposizione un budget di 100 "baudi" - l'ormai iconica moneta del gioco in memoria di Pippo Baudo - per acquistare una rosa di sette artisti. La squadra dovrà poi essere schierata con cinque Titolari e due Riserve, nominando un Capitano tra i cinque artisti principali. Mentre i Titolari contribuiranno al punteggio con tutti i bonus e i malus previsti dal regolamento, le Riserve potranno accumulare punti solo attraverso specifici Bonus e Malus Extra.

La vera novità di quest'anno risiede nelle rigide finestre per la modifica della formazione. I fantallenatori potranno infatti cambiare la disposizione di Titolari e Riserve, ed eventualmente nominare un nuovo Capitano, solo in due occasioni: la prima, dalle 8 alle 20 di venerdì 27 febbraio, in concomitanza con la serata delle cover; la seconda, nella stessa fascia oraria, sabato 28 febbraio per la finalissima. Il ruolo del Capitano si conferma cruciale, poiché vedrà raddoppiati sia i bonus che i malus legati alla sua posizione nella classifica finale, e sia i 20 punti bonus per un eventuale piazzamento nella top five delle prime quattro serate. Ogni utente potrà gestire fino a cinque squadre, partecipando con esse a un massimo di venticinque leghe diverse. La corsa per la creazione delle squadre terminerà alle 23.59 di lunedì 23 febbraio, salvo eventuali proroghe.

Sul fronte delle quotazioni, l'edizione 2026 si preannuncia come una delle più equilibrate e imprevedibili di sempre. Il listino ‘prezzi’ è infatti particolarmente compatto, con un range che va da un minimo di 13 a un massimo di 17 baudi, sintomo di una gara aperta e senza un vincitore annunciato. In cima alla lista, con una quotazione di 17 baudi, troviamo la coppia formata da Fedez & Masini e il cantautore Tommaso Paradiso. Subito dietro, a 16 baudi, si posizionano Arisa, Dargen D'Amico ed Ermal Meta. Un nutrito gruppo di artisti si attesta sui 15 baudi, tra cui LDA & Aka 7even, Levante, Luchè, Malika Ayane, Michele Bravi e Serena Brancale. La fascia dei 14 baudi è altrettanto affollata, con Bambole di Pezza, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Fulminacci, Leo Gassmann, Mara Sattei, Nayt e Samurai Jay. Chiudono il listino, a 13 baudi, Chiello, Ditonellapiaga, Enrico Nigiotti, Francesco Renga, J-Ax, la coppia Maria Antonietta & Colombre, Patty Pravo, Raf, Sal Da Vinci, Sayf e Tredici Pietro.

Il regolamento si arricchisce di bonus e malus ancora più sorprendenti. Una delle novità più attese è la sezione dedicata al Maestro Peppe Vessicchio, che per la prima volta coinvolge direttamente i direttori d'orchestra: verranno assegnati punti a chi indosserà un papillon (+10), a chi dirigerà in coppia (+20) o a chi darà il via all'esibizione con un insolito "pronti, partenza, via!" (+20). Un bonus speciale di 10 punti sarà inoltre assegnato a tutti gli artisti in gara qualora il conduttore pronunciasse la frase iconica "Dirige l'orchestra il maestro Peppe Vessicchio".

Ma è nella sezione dei "bonus ad personam" che la creatività degli autori del FantaSanremo raggiunge il suo apice. Si spazia da bonus numerologici, come i +13 punti che Tredici Pietro guadagnerebbe classificandosi proprio al tredicesimo posto, a divertenti giochi di parole, come il bonus per Patty Pravo qualora facesse "girar le Bambole di Pezza", unendo il titolo della sua celebre hit "La bambola" con il nome della band in gara. Non mancano poi i riferimenti alle canzoni più iconiche: Francesco Renga, ad esempio, otterrà 10 punti se si prenderà cura di un "Angelo", con un bonus raddoppiato se l'angelo in questione fosse Angelo dei Ricchi e Poveri.

L'elenco prosegue con Samurai Jay che si assicurerebbe punti (+10) indossando un kimono, mentre Arisa potrebbe ottenerli consigliando degli antidolorifici a Carlo Conti, in un richiamo a una sua vecchia gag durante il Sanremo 2015. E ancora: Eddie Brock indossa una maschera da Venom (+10 punti); foto di Chiello con la maglia di Chiellini o viceversa (+3 punti); Fulminacci canta sotto il temporale (+10 punti); LDA & Aka 7even si presentano sul palco con Stefano Scala, l’attore scambiato per Aka 7even durante l’annuncio dei big in gara (+ 10 punti); Levante viene presentata da Leonardo Pieraccioni o Massimo Ceccherini (+10 punti); Malika Ayane restituisce uno spartito all’orchestra (+10 punti) e Maria Antonietta “perde la testa” (+10 punti).

Infine, l'esperienza di gioco si espande anche sull'app con il nuovo arcade game "FantaSanremo Adventure" e un quiz sulla storia del Festival, in arrivo a febbraio, per un coinvolgimento totale in attesa della kermesse. Si confermano poi i bonus serali, i Premium legati ai partner, gli Extra per azioni fuori dal palco e i temuti malus giornalieri segreti, che terranno tutti con il fiato sospeso.