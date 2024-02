Cagliari

Una pattiuglia della polizia l’ha controllato per un po’, prima di intervenire



Una pattuglia della polizia l’ha sorpreso a spacciare per strada e poi ha sequestrato nella sua casa eroina, cocaina, materiale vario per preparare le dosi e poco meno di mille euro in contanti.

Un cagliaritano di 28 anni è stato bloccato in una strada del quartiere CEP, dopo un appostamento dei poliziotti che ha permesso di scoprire varie cessioni di droga.

Complessivamente sono state sequestrate 18 dosi di eroina e 14 di cocaina, per un peso complessivo di circa 5 grammi, un bilancino di precisione, alcuni fogli di appunti sull’attività di spaccio e 860 euro in contanti.

Dopo le formalità in Questura, l’indagato è stato riaccompagnato a casa, agli arresti domiciliari. In seguito il giudice ha convalidato l’arresto e confermato i domiciliari.

Venerdì, 23 febbraio 2024