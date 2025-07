Solo a Wimbledon, tappo di champagne salta in campo durante la finale

(Adnkronos) - È successo di nuovo. È saltato un tappo di champagne che ha invaso il campo durante la finale di Wimbledon di oggi, domenica 13 luglio, tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il giudice di sedia ha richiamato il pubblico invitando gli spettatori del Campo Centrale a non aprire le bottiglie durante il match. Sinner, al servizio, ha raccolto il tappo e lo ha consegnato il tappo ad una raccattapalle. Dall'altra parte del campo, Alcaraz non ha nascosto il malumore per l'episodio, raro ma non unico.

Nei giorni scorsi, una scena analoga si è verificata durante il match del singolare femminile tra la statunitense Amanda Anisimova e la ceca Linda Noskova.

Alla finale stanno assistendo ospiti d'onore come la famiglia reale: William, Kate e i due figli George e Charlotte. Sugli spalti del Centre Court presenti anche volti noti dello spettacolo come Paul Mescal e Andrew Scott. Per la Spagna a tifare Alcaraz c’è Re Felipe VI.

