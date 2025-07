Allen, il volontario che lo ha ritrovato: "Speranze si affievolivano"

(Adnkronos) - "Trovare il bambino, soprattutto in buono stato, è stato per me e per tutti un'emozione indescrivibile, una gioia immensa anche perché ormai le speranze si stavano affievolendo". A parlare all'Adnkronos è Edoardo Campione, volontario della protezione civile di Pompeiana, uno dei tre uomini che questa mattina hanno ritrovato il piccolo Allen, il bimbo scomparso da due giorni a Latte, frazione di Ventimiglia.

Campione racconta che la scelta di tornare proprio in quel punto non è stata casuale: "Stamattina abbiamo deciso di tornare in quell'area perché i cani, nei giorni scorsi, avevano fiutato una traccia. Inoltre, altre squadre avevano già perlustrato zone diverse, così abbiamo ristretto il campo d’intervento".

Una volta arrivati sul posto, i tre volontari si sono divisi per coprire più spazio possibile. "Faccio il volontario dal 2013 – spiega Campione, che nella vita lavora per un'agenzia di yacht come responsabile tecnico – e con gli altri due ragazzi siamo amici da molto tempo, indipendentemente dal volontariato. Vivere un'esperienza così forte insieme è stato davvero toccante".

