Sinner, emozione di mamma Siglinde e papà Hanspeter per vittoria a Wimbledon

(Adnkronos) - Grande commozione sugli spalti per l'angolo di Jannik Sinner dopo la sua vittoria al torneo di Wimbledon 2025, in cui l'azzurro ha battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz per 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 in 3h04'.

Mamma Siglinde e papà Hanspeter visibilmente emozionati hanno abbracciato il figlio, subito dopo la fine della partita e prima dell'inizio della premiazione.

