Pietrangeli sul trionfo di Sinner: "Ora è imbattibile. Il Career Grande Slam? Non sarebbe miracolo"

(Adnkronos) - Nicola Pietrangeli incorona Jannik Sinner, seppur a modo suo. L'ex tennista italiano ha commentato all'Adnkronos il trionfo dell'altoatesino a Wimbledon 2025, dove ha battuto in finale in quattro set in rimonta Carlos Alcaraz: "Sinner è imbattibile. In questo momento non c'è nessuno che può batterlo, solo Alcaraz poteva. Può giocare dando il vantaggio".

"Sono contento, è bello, anche perché è un ragazzo pulito e perbene", ha continuato l'ex tennista azzurro, "più di vincere Wimbledon ed essere primo tennista al mondo cosa c'è? Se fa il Career Grand Slam non vedo il miracolo", ha concluso Pietrangeli.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie