Solidarietà del cardinale Becciu al vescovo Melis: "Accuse false"

Il cardinale Angelo Becciu ha espresso la sua piena solidarietà al vescovo di Ozieri, monsignor Corrado Melis, in una lettera datata 14 marzo. La missiva, che giunge in un momento delicato, affronta le indagini che hanno coinvolto sia il monsignore che il fratello del cardinale. “Le notizie divulgate in questi giorni mi hanno addolorato e stordito più di quanto potessi immaginare. Sono momenti di smarrimento e anche di ribellione contro chi formalizza accuse che nel profondo del cuore sappiamo non essere vere – scrive il cardinale -. Qualcuno mi ha sconsigliato di scriverti per non compromettere la mia situazione di condannato. È un consiglio che rifiuto. Un consiglio che non posso accettare. Anzi, l’essere stato ingiustamente condannato mi rende più libero di esprimermi. Nessuna condanna mi può impedire di essere cristiano, di parlare liberamente e di alzare la voce per esprimere solidarietà a chi soffre”. Il cardinale Angelo Becciu è estraneo all’ultima vicenda giudiziaria riguardante la sua famiglia, che coinvolge un’indagine della Procura di Sassari riguardante presunti reati di

