L'anticiclone dell'Immacolata porta sole e caldo anomalo sull'Italia. Dopo le ultime settimane di freddo e maltempo, è prevista una "forte spallata" di alta pressione, che riguarderà gran parte del Continente, e porterà a un deciso miglioramento nelle condizioni climatiche, come anticipato da iLMeteo.it.

Nelle prossime 24 ore ancora ci saranno diffuse perturbazioni, con qualche pioggia da Nord a Sud: un minimo di bassa pressione si sposterà dal Mar Tirreno Centrale al Sud, provocando precipitazioni soprattutto nella fascia tirrenica e sulle Isole Maggiori. La perturbazione si attarderà sulle regioni meridionali, per poi sparire nel weekend.

Da sabato infatti il meteo offrirà belle giornate, seppure un clima un po' uggioso nelle regioni del Sud, in particolare Sicilia tirrenica, Calabria e basso Adriatico, con qualche acquazzone sparso che potrebbe arrivare anche nella giornata di domenica, quando invece sono attese nevicate in Valle d'Aosta. Niente paura però per l'8 dicembre, per la festa dell'Immacolata il tempo sarà bello ovunque e accompagnato da temperature miti.

Nel weekend assisteremo quindi a un deciso ribaltone, con le temperature che saliranno ben sopra le medie di dicembre con tanto sole e cieli azzurri. La pioggia dovrebbe sparire per circa una decina di giorni, salvo in Liguria e alta Toscana, grazie all'arrivo dell'anticiclone africano, che porterà una fase stabile e, insolitamente, calda.

