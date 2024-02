Cabras

Grande successo

Sono andati a ruba i biglietti in prevendita per il concerto di Fiorella Mannoia, in programma il 21 luglio nell’area archeologica di Tharros, a San Giovanni di Sinis, su proposta della Fondazione Mont’e Prama.

Sui siti di Dromos Festival e Ticketone non è più possibile acquistare un posto in uno dei quattro settori, con opzioni dalla poltronissima, con un costo di 69 euro, passando per la poltrona da 57,50 euro, sino ai settori uno e due, con costo rispettivamente di 51,75 e 46 euro. La prevendita era stata aperta martedì scorso 20 febbraio.

Sono 1.200 i posti messi a disposizione per l’unica data sarda del tour dal titolo “Fiorella Sinfonica”, che per la prima volta vedrà Mannoia andare in scena accompagnata da un’orchestra. A farle da cornice in tutte le tappe dei siti di particolare valore: il debutto sarà tra le mura delle Terme di Caracalla, a Roma.

Il tour celebrerà i settant’anni della cantante, che in occasione della tappa a Tharros si intrecceranno a un altro grande evento: il cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei Giganti di Mont’e Prama.

La serata si inserisce infatti nel cartellone del festival “L’Isola dei Giganti”, promosso dalla Fondazione Mont’e Prama, con la collaborazione del Dromos Festival. Il biglietto per il concerto darà inoltre diritto all’accesso al sito di Tharros nel periodo compreso dal 14 al 28 luglio.

