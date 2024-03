Smaltivano l'amianto nelle campagne di Oristano, denunciati

Gli agenti della squadra ambientale della polizia locale di Oristano hanno denunciato all’autorità giudiziaria due persone per gestione illecita di rifiuti pericolosi. Il provvedimento è scattato a seguito di controlli che hanno permesso di accertare la rimozione, da zone centrali della città, il trasporto e lo scarico in un’area alla periferia della città, di varie lastre di onduline di amianto. Secondo la Polizia locali tutte le operazioni sono state effettuate trascurando di adottare tutti gli accorgimenti previsti dalle norme per l’amianto, materiale estremamente pericoloso per l’uomo e l’ambiente. La Polizia locale, inoltre, al termine di ripetuti appostamenti fatti nelle prime ore della mattina, ha sanzionato una cittadina che ha più volte abbandonato nei pressi della scala antincendio del Palazzo di Giustizia, in piazza Aldo Moro, i rifiuti prodotti quotidianamente nella sua abitazione.La condotta irregolare ha comportato una sanzione amministrativa di 250 euro. Il sindaco Massimiliano Sanna e l’assessore all’Ambiente Maria Bonaria Zedda nel prendere atto del lavoro condotto dagli agenti della Polizia locale hanno sottolineato l’impegno costante

