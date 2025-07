Sinner, quanto ha guadagnato e come cambia ranking Atp con vittoria Wimbledon

(Adnkronos) - Jannik Sinner ha vinto Wimbledon 2025, battendo in finale Carlos Alcaraz, guadagnando la fetta più ampia del montepremi e allungando al primo posto del ranking Atp. Oggi, domenica 13 luglio, il tennista azzurro ha conquistato il suo primo titolo ai Championships, il secondo Slam dell'anno dopo gli Australian Open vinti lo scorso gennaio. Sinner ha così riscattato la sconfitta in finale al Roland Garros, quando si era arreso in cinque set e oltre cinque ore proprio ad Alcaraz.

Oltre al titolo, Jannik si è aggiudicato anche la fetta più ampia del ricchissimo money prize messo in palio da Wimbledon, che è cresciuto del 7% rispetto allo scorso anno, raggiungendo la cifra complessiva di 53,5 milioni di sterline (quasi 63 milioni di euro). Ma quanto ha guadagnato Sinner vincendo la finale di Londra?

Con il nuovo montepremi, i vincitori dei titoli di singolare maschile e femminile hanno ricevuto ciascuno oltre 3 milioni e mezzo di euro, con un aumento di oltre l'11% rispetto al 2024. L'accesso alla finale era già valso a Sinner quasi un milione e 800mila euro, che si è quindi intascato, grazie alla vittoria nella finale contro Alcaraz, ben 3.517.900 euro.

Questo aumento rende Wimbledon il più prezioso tra i quattro Slam, basti pensare che un posto nel tabellone principale è valso almeno 66mila sterline (circa 77mila euro), con un aumento del 10% rispetto all'anno precedente. Ecco tutte le cifre del nuovo prize money, uguale sia per il tabellone maschile che per quello femminile:

Primo turno: 77.400 euro

Secondo turno: 116.000 euro

Terzo turno: 178.000 euro

Ottavi: 281.400 euro

Quarti: 469.000 euro

Semifinali: 908.800 euro

Finale: 1.782.400 euro

Vincitore: 3.517.900 euro

Grazie alla vittoria di Wimbledon Sinner allunga ancora al primo posto del ranking Atp. L'azzurro era già sicuro di guadagnare punti grazie all'accesso alla finale di Londra, e in virtù dell'eliminazione dello scorso anno, quando aveva abbandonato il torneo ai quarti di finale. Alcaraz invece, campione in carica, aveva ben 2000 punti da difendere, non riuscendo a ripetersi e perdendo così terreno rispetto al rivale.

Sinner sale quindi a quota 12030 punti, conquistandone 900, mentre Alcaraz arriva a 8600, perdendo 700 punti e scendendo così a 3430 lunghezze di distacco dall'azzurro.

