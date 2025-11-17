Jannik Sinner, nel 2026, punta a riprendersi il primo posto nel ranking Atp, ma quando può tornare numero uno? Il tennista azzurro ha battuto Carlos Alcaraz nell'ultimo atto delle Finals, confermandosi campione a Torino e, soprattutto, difendendo i 1500 punti in palio. Un bottino fondamentale per rimanere attaccato al treno che porta alla vetta della classifica generale, nonostante il 2025 appena concluso abbia incoronato lo spagnolo come numero uno.

Per quest’anno infatti, l’azzurro deve accontentarsi del secondo posto, visto che Alcaraz è certo di chiudere il 2025 al primo posto del ranking Atp grazie alla finale conquistata alle Finals. Carlos ha al momento 12.050 punti, contro gli 11.500 di Sinner. Il distacco è quindi di 550 punti, ma le cose potrebbero cambiare nel 2026.

Il sorpasso di Sinner su Alcaraz si potrebbe ipotizzare nelle primavera nel 2026. L'anno si aprirà infatti con gli Australian Open, primo Slam dell'anno a cui l'azzurro arriva da bicampione in carica e dovrà quindi difendere i 2000 punti in palio. Lo spagnolo invece potrebbe guadagnare qualcosa, visto che nel 2025 si è fermato ai quarti di finale, eliminato da Novak Djokovic, uscendon con 'soli' 400 punti in tasca.

La 'terra di conquista' per Sinner arriverà, in ogni caso, in primavera, tra febbraio e fine aprile. Un periodo che, nell'anno appena trascorso, è stato segnato dalla sospensione per tre mesi per il caso Clostebol. L'azzurro è stato quindi a saltare ben quattro Masters 1000: Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid, rientrando poi agli Internazionali di Roma.

Mentre Sinner non avrà nulla da difendere e potrà fare incetta di punti, Alcaraz dovrà confermare, almeno, la semifinale di Indian Wells e la vittoria di Montecarlo. A Miami invece Carlos era stato eliminato al primo turno e aveva saltato Madrid per infortunio.