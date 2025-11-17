La storia di Giulia Cecchettin diventa un film. Prodotto da Notorious Pictures, il film, che si intitolerà 'Se domani non torno', sarà diretto da Paola Randi, che firma anche la sceneggiatura con Lisa Nur Sultan. Lo apprende l'Adnkronos da ambienti cinematografici. Il film è ispirato al libro 'Cara Giulia', scritto da Gino Cecchettin con Marco Franzoso e pubblicato da Rizzoli.

Il film dovrebbe arrivare sul set nel 2026 ma non si conoscono ancora i dettagli. Così come non è ancora noto il nome dell'attrice che interpreterà Giulia Cecchettin, la ragazza di 22 anni che l'11 novembre del 2023 venne brutalmente uccisa dall'ex fidanzato.

Per Paola Randi, classe 1970, 'Se domani non torno' sarà il sesto lungometraggio da regista, dopo 'Into Paradiso' (2010), 'Tito e gli alieni' (2018), 'La befana vien di notte II - Le origini' (2021), 'Beata te' (2022) e 'La storia del Frank e della Nina' (2024).