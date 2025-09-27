Sinner: "Provo a variare gioco, ma non sempre riesco. Vedrete tra qualche mese..."

(Adnkronos) - Jannik Sinner ha battuto Terence Atmane negli ottavi dell'Atp 500 di Pechino. Oggi, sabato 27 settembre, il tennista azzurro si è imposto sul francese in tre set con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-0, raggiungendo così i quarti di finale dell'Atp 500. Al termine del match, direttamente dal cemento cinese, Sinner ha analizzato la partita soffermandosi sulla variazioni portate in campo, dalle palle corte fino al servizio.

"Ho provato a giocare qualche serve & volley e non solo. A volte ha funzionato benissimo, altre no. Devo ancora trovare il colpo giusto per riuscire a essere efficace, a volte forzo un po' il colpo e non aspetto quello giusto", ha detto Sinner, "penso però che più cose cerco di aggiungere ora, più spero che tra un paio di mesi arriveranno risultati positivi".

"Sto cercando di lottare il più possibile, vincere tutte le partite che riesco. Essere di nuovo ai quarti di questo torneo significa molto per me. Vedremo cosa succederà al prossimo turno, non vedo l'ora di tornare in campo", ha concluso Sinner, che a Pechino arriva per difendere la finale conquistata lo scorso anno, quando fu battuto da Carlos Alcaraz.