Come si batte Jannik Sinner? Francisco Cerundolo, la ricetta, non l'ha ancora trovata. Il tennista azzurro ha ricominciato ad allenarsi in vista della nuova stagione che partirà da Melbourne, dove Sinner dovrà difendere il titolo conquistato agli ultimi Australian Open. Jannik ha concluso l'anno in crescendo dimostrandosi quasi invincibile sul cemento indoor, di gran lunga la sua superficie preferita, vincendo in serie l'Atp 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi e le Atp Finals di Torino, dove ha battuto in finale il grande rivale Carlos Alcaraz.

"Non ha debolezze, nessun punto debole. L'ho fatto giocare a Parigi, al chiuso, ed era ingiocabile. Non sapevo cosa fare", ha ammesso a Tennis365 Francisco Cerundolo, tennista argentino, numero 21 del mondo, che è stato battuto da Sinner negli ottavi del Masters 1000 francese.

"Il suo servizio è incredibile, così come la sua risposta. Nei punti da fondocampo, colpisce la palla così forte che non hai tempo di fare nulla", ha spiegato Cerundolo, che coltiva un ottimo rapporto con Sinner anche fuori dal campo, "due anni fa forse non era al meglio fisicamente e se c'erano partite lunghe, sbagliava qualche palla. Ora non sbaglia più nulla".