(Adnkronos) - Jannik Sinner contro Alexander Bublik oggi, lunedì 1 settembre, nel match degli ottavi di finale degli US Open 2025. L'azzurro, numero 1 del mondo, in diretta tv e streaming, affronta il kazako per un posto nei quarti di finale dell'ultimo Slam dell'anno. In palio un posto ai quaeti di finale di New York, torneo a cui Sinner arriva da campione in carica dopo il trionfo dello scorso anno.
In caso di passaggio del turno, Sinner si regalerebbe un derby azzurro, andando a sfidare Lorenzo Musetti, vittorioso contro Jaume Munar negli ottavi degli Us Open.
