Sinner ai quarti degli Us Open, Bublik battuto in tre set - Rivivi il match

(Adnkronos) - Jannik Sinner si prende il derby con Lorenzo Musetti ai quarti di finale degli Us Open 2025. Il tennista azzurro ha battuto Alexander Bublik, numero 24 del mondo, l'unico ad averlo battuto oltre a Carlos Alcaraz nel 2025, negli ottavi dell'Atp 500 di Halle, in tre set con il netto punteggio di 6-1, 6-1, 6-1 negli ottavi dello Slam americano, l'ultimo della stagione a cui arriva da campione in carica.

Partita semplicemente perfetta di Sinner, letale e determinato fin dai primi game, mentre Bublik non riesce mai a entrare in partita e si lascia andare al suo 'solito' show, fatto di servizi dal basso e palle corte forzate, che però non paga. I primi due set finiscono 6-1 e la musica non cambia nel terzo parziale, che termina con un altro 6-1.

Ora per Sinner, ai quarti di finale degli Us Open, c'è un derby azzurro contro Lorenzo Musetti, vittorioso contro Jaume Munar in tre set negli ottavi sul cemento di New York.

