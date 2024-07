Simaxis, via alle iscrizioni per la Scuola Civica di Musica

È tempo di nuove opportunità per gli aspiranti musicisti di Simaxis e dintorni, con l’apertura delle pre-iscrizioni alla Scuola Civica di Musica “Alessandra Saba”. Dal 21 giugno, gli interessati potranno formalizzare la propria candidatura per l’anno accademico in arrivo, con la scadenza fissata al 29 settembre. Un’importante novità di quest’anno riguarda la possibilità di effettuare la domanda d’iscrizione direttamente online, rendendo il processo più accessibile che mai. Attraverso il sito ufficiale della Scuola, www.scuolacivicadimusicaalessandrasaba.it, è sufficiente accedere alla sezione dedicata alle iscrizioni e compilare il modulo fornito, consultando anche tutto il materiale informativo necessario. Il Comune si occuperà di raccogliere tutte le domande pervenute entro la scadenza stabilita. È importante notare che le iscrizioni pervenute dopo il 29 settembre potranno essere accettate solo in via eccezionale, a seconda della disponibilità dei posti rimanenti. La segreteria della Scuola rimarrà attiva fino al 30 giugno per fornire assistenza e supporto ai potenziali candidati, riprendendo il proprio servizio a fine agosto per ulteriori informazioni. La Scuola Civica di

