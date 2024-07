Paulilatino, continua la manifestazione "Parole in Piazza"

A Paulilatino prosegue con successo la manifestazione “Parole in Piazza. Rassegna letteraria e cinematografica”, promossa dalla Biblioteca Comunale “Don Peppino Murtas” sotto l’egida del Comune. Mercoledì 10 luglio alle 21:30 sarà proposto “Incappucciati, Foschi di Nicola Camoglio, arricchita dalle testimonianze di Riccardo Devoto e Luca Locci sul dramma dei sequestri in Sardegna. Modererà il dibattito Giovanni Domenico Pintus. Sardegna, anni ’70. Clotilde e Mondino sono una coppia in viaggio nell’entroterra dell’isola. Sono diretti verso Nuoro, dove Mondino deve consegnare la macchina del suo datore di lavoro. Durante questo fatidico tragitto all’apice della paranoia degli anni di piombo, la coppia viene a contatto con una banda di rapitori, sperimentando sulla propria pelle la realtà incerta del tempo. Simeone Latini si è aggiudicato il premio Miglior Attore Italiano all’11a edizione di Visioni Corte International Short Film Festival – Gaeta. Interpreti: Enrica Pintore (Clotilde), Simeone Latini (Mondino), Lia Careddu (Ileana), Tiziano Polese (dottor Conti), Francesco Falchetto (bandito), Costantino Cicalo’ (Michele), Michele De Luca (appuntato Manca), Giacomo Serreli (giornalista), Alberto Serreli (bandito), Martino

