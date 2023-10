Sicurezza, controlli intensificati nel centro storico di Sassari - Notizie

Pattugliamenti vicolo per vicolo, telecamere di videosorveglianza per controllare i quartieri e progetti urbanistici e sociali per frenare il degrado.

È questa la ricetta individuata stamattina in Prefettura dal Comitato provinciale per l'ordine e...

Fonte: Ansa Sardegna