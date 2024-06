Si riaccende il focolaio a San Vero Milis e scatta l'allarme

Questa mattina, il vento forte ha riattizzato un piccolo focolaio nella zona di Putzu Idu, già colpita ieri dal grave rogo che ha devastato oltre 100 ettari di territorio a San Vero Milis. Grazie a un elicottero della Forestale, ogni potenziale pericolo è stato evitato. L’equipaggio ha prontamente spento il piccolo incendio con pochi lanci, assicurando l’area. In seguito, gli operatori di Forestas hanno avviato le operazioni di pulizia per prevenire possibili conseguenze negative. L’incendio di ieri si era sviluppato intorno alle 13 nella zona costiera di Putzu Idu, suscitando immediata preoccupazione per la sicurezza delle persone e delle proprietà circostanti. Per garantire la massima sicurezza, due pattuglie dei carabinieri hanno gestito la viabilità, bloccando il traffico lungo la strada provinciale 10 che conduce proprio a Putzu Idu. Il vento forte di ieri ha reso estremamente difficile il controllo delle fiamme, alimentandole e complicando le operazioni di spegnimento. Terreni destinati al pascolo e vaste aree di macchia mediterranea sono andati in cenere, mentre è stata particolarmente preoccupante la minaccia

