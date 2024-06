Cinghiali e danni alle campagne, il grido d'aiuto delle aziende

Continua a crescere e destare sempre più preoccupazione l’evolvere dell’emergenza sui danni causati dalla fauna selvatica. Il problema che sta colpendo quotidianamente decine di aziende agricole in tutta la Sardegna, sta continuando ad assumere contorni sempre peggiori. Ne sono prova anche i tragici eventi sulle strade, ultimo l’incidente di Pula di due giorni fa costato la vita a un motociclista. Cinghiali, cervi, cornacchie, nutrie, cormorani, ogni giorno agricoltori e allevatori sardi devono constatare migliaia di euro di perdite di raccolto e danni in azienda dopo il passaggio di questi animali che oltre a creare gravi problemi economici con milioni di euro di danni stanno mettendo a serio rischio l’incolumità degli automobilisti sulle strade. Il Rapporto dell’associazione sostenitori e amici della polizia stradale, infatti, sottolinea come in Sardegna siano stati 4 gli incidenti gravi negli ultimi anni (persone ferite gravemente o decedute) causati da animali con, nel 2023 in Italia, 193 i casi rilevanti, in aumento del 7,8% sul 2022 e 11 decessi. In 170 casi, sottolinea il report, l’incidente

