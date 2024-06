Oristano, prende servizio un nuovo medico di famiglia: ecco chi è

Buone notizie per i cittadini di Oristano, Palmas Arborea e Santa Giusta: è finalmente in arrivo un nuovo medico di famiglia. A partire dal 1 luglio, la dottoressa Maria Cristina Giovanna Musinu entrerà in servizio nell’ambito 1 di Oristano, offrendo un importante punto di riferimento per coloro che sono rimasti privi di assistenza medica di base. La dottoressa Musinu riceverà i pazienti nel suo ambulatorio situato in via Beato Angelico 7, ad Oristano. Gli orari di visita saranno lunedì e martedì dalle 15 alle 18:30, mercoledì dalle 8 alle 10, giovedì dalle 15 alle 18 e venerdì dalle 8 alle 11. Con una capacità di accogliere fino a 1.500 pazienti, la dottoressa Musinu si pone come una figura essenziale per la comunità, pronta a rispondere alle esigenze sanitarie locali. I residenti interessati a scegliere la dottoressa Musinu come loro medico di base possono recarsi presso l’ufficio “Scelta e revoca” in via Carducci 41 o seguire la procedura online, disponibile a partire dal 1 luglio. L’arrivo

