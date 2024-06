Oristano, Ceas in piazza Eleonora per promuovere l'ambiente

Posted By: Giugno 11, 2024

Giovedì 13 giugno, dalle 9 alle 13, il Ceas Aristanis (Centro di educazione ambientale e alla sostenibilità) sarà presente con uno stand in piazza Eleonora a Oristano per coinvolgere la cittadinanza e i giovani in particolare sui temi della sostenibilità ambientale e riduzione dell’uso di plastica. Gli operatori del Ceas e gli utenti del Centro di aggregazione giovanile Flavio Busonera distribuiranno le piantine di luffa da coltivare e curare nelle proprie case. La luffa è una spugna vegetale che non rilascia micro-plastiche nell’ambiente durante l’uso. I semi e i frutti della Luffa sono il risultato del progetto “L’orto della Sostenibilità” che il Ceas promuove da diversi anni presso le aree del centro a Sa Rodia. “La donazione di un prodotto naturale come la luffa offre una nuova occasione

