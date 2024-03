Cabras

Appello dell’Associazione ex esposti, guidata dal presidente Giampaolo Lilliu

“Bene le giornate ecologiche nelle spiagge del Sinis e nel lungo stagno, ma si diano ai volontari tute e mascherine usa e getta e guanti speciali. Tra le varie tipologie dei rifiuti, infatti, ci potrebbero essere manufatti in amianto”.

L’appello arriva dal presidente dell’Associazione regionale ex esposti amianto, Giampaolo Lilliu, che ha accolto con favore l’organizzazione, da parte del Comune di Cabras e dell’Area Marina Protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre, di quattro giornate ecologiche di raccolta dei rifiuti , che si svolgeranno in collaborazione con la Consulta Giovani Cabras. La prima iniziativa, nel lungo stagno, è in programma per sabato 23 marzo. Lilliu ha inviato una nota al prefetto di Oristano Salvatore Angieri, al sindaco di Cabras Andrea Abis, alla direttrice del servizio di Igiene pubblica dell’Asl di Oristano Maria Valentina Marras e al direttore dell’Amp Massimo Marras.

“Da anni”, scrive il presidente dell’Associazione ex esposti amianto, “invitiamo le amministrazioni e gli enti, nella fase di concessione delle autorizzazioni ai vari organizzatori delle giornate ecologiche, a prevedere delle misure adeguate alla tutela personale e collettiva dei partecipanti, non fermandosi al